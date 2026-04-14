Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Політика

Польський президент звинуватив прем’єра та спікера Сейму у зв’язках із Росією

Ні Дональд Туск, ні Влодзімєж Чажастий поки не відреагували на ці звинувачення.

Кароль Навроцький
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Кароль Навроцький звинуватив прем’єр-міністра Доанльда Туска та спікера Сейму Влодзімєжа Чажастого у зв’язках із Росією.

Як пише видання RMF24, відповідне відео Навроцький опублікував у фейсбуці.

У відео президент стверджує, що політики «роками проводили політику поступок Росії, торгуючи національною безпекою з Путіним», а тепер намагаються повчати інших. Він закликав не допустити, щоб «брехня перемогла правду».

Він заявив, що Дональд Туск і Влодзімєж Чажастий нібито ведуть «брехливі атаки» на президента, який «роками бореться за усунення російського впливу».

Чажастого у відео згадують як політика з комуністичним минулим і «російськими контактами», зазначаючи, що він досі не пояснив свої можливі зв’язки з Росією. Також згадують його допис, у якому він критикував Навроцького після зустрічі з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

Щодо Дональда Туска у відео звучать твердження про його нібито проросійську політику. Зокрема, згадуються його зустрічі з Володимиром Путіним і твердження, що за його уряду Польща стала залежнішою від російського газу.

Також у ролику зазначається, що російські медіа нібито називали Туска «своєю людиною у Варшаві», а повернення його до влади підтримував білоруський лідер Олександр Лукашенко.

Наразі ні Дональд Туск, ні Влодзімєж Чажастий публічно не відреагували на ці звинувачення.

Читайте також
