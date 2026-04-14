Президент Польщі Кароль Навроцький звинуватив прем’єр-міністра Доанльда Туска та спікера Сейму Влодзімєжа Чажастого у зв’язках із Росією.

Як пише видання RMF24, відповідне відео Навроцький опублікував у фейсбуці.

У відео президент стверджує, що політики «роками проводили політику поступок Росії, торгуючи національною безпекою з Путіним», а тепер намагаються повчати інших. Він закликав не допустити, щоб «брехня перемогла правду».

Він заявив, що Дональд Туск і Влодзімєж Чажастий нібито ведуть «брехливі атаки» на президента, який «роками бореться за усунення російського впливу».

Чажастого у відео згадують як політика з комуністичним минулим і «російськими контактами», зазначаючи, що він досі не пояснив свої можливі зв’язки з Росією. Також згадують його допис, у якому він критикував Навроцького після зустрічі з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

Щодо Дональда Туска у відео звучать твердження про його нібито проросійську політику. Зокрема, згадуються його зустрічі з Володимиром Путіним і твердження, що за його уряду Польща стала залежнішою від російського газу.

Також у ролику зазначається, що російські медіа нібито називали Туска «своєю людиною у Варшаві», а повернення його до влади підтримував білоруський лідер Олександр Лукашенко.

Наразі ні Дональд Туск, ні Влодзімєж Чажастий публічно не відреагували на ці звинувачення.