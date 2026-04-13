Бельгія та Іспанія виділяють Україні по 1 млрд євро оборонної допомоги

Бельгія також передасть Україні додаткові винищувачі F-16.

Україна отримає 1 млрд євро оборонної допомоги від Бельгії та 1 млрд євро від Іспанії цьогоріч.

Про це повідомили в Міноборони.

Такими є підсумки розмови Міністра оборони України Михайла Федорова з міністрами оборони Бельгії та Іспанії напередодні "Рамштайну".

"Синхронізували ключові напрями співпраці — посилення протиповітряної оборони, розвиток дронових спроможностей та «чеської ініціативи» для забезпечення фронту артилерією далекобійного ураження", - йдеться в повідомленні.

Бельгія також передасть додаткові винищувачі F-16 та забезпечить постачання запчастин для наявних літаків.

Україна та Іспанія домовились про розвиток співпраці оборонних індустрій, зокрема в межах європейського механізму SAFE. Україна запропонувала можливість тестувати іспанські безпілотники в бойових умовах.