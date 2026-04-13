Мадяр пообіцяв розвиток дружніх стосунків із країнами-сусідами, зокрема, з Україною

При цьому потрібно буде врегулювати питання нацменшин.

Новий уряд Угорщини буде розвивати дружні стосунки з країнами-сусідами і вирішувати суперечки.

Про це заявив лідер парті «Тиса», яка перемогла на парламентських виборах в Угорщині, Петер Мадяр, передає «Європейська правда».

Мадяр додав, що потрібно буде врегулювати також питання нацменшин.

«На Закарпатті є історичні міста, і приблизно 100 тисяч угорців досі живуть в Україні. Тому в наших інтересах підтримувати добрі відносини з сусідами та вирішувати будь-які суперечки. Це стосується України, Словаччини, Сербії, а також Австрії», – сказав лідер «Тиси».

Він додав, що багато угорців проживають в Україні, хоча «зараз їх значно менше, ніж кілька років тому» і наразі існують «певні неврегульовані питання».

«Є багато нерозв’язаних питань, які ми успадкуємо від уряду Орбана, оскільки вони використовували ці суперечки у партійно-політичних цілях», – сказав Мадяр.

Він також висловив сподівання, що зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським.