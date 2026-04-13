Нічна повітряна атака , 107 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли.

Російська армія атакувала сьогодні Дніпровський район Дніпропетровської області, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

Згодом Ганжа повідомив, що ворог вдарив по Дніпру. Через атаку виникла пожежа, понівечена інфраструктура.

За оновленими станом на 11:27 даними, кількість потерпілих зросла до двох.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 107 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку - 28.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Новопавлівка, Кучерів Яр та Софіївка.

Росіяни на Великдень здійснили 1202 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Загалом з початку оголошення режиму припинення вогню зафіксовано 10 721 порушення з боку противника.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 960 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 1 312 140 солдатів.

Сьогодні, 13 квітня, російські війська атакували Богодухівський район Харківщини із авіації.

Близько 08:30 збройні сили РФ завдали авіаційного удару трьома керованими авіабомбами по околицях села Рясне Богодухівського району. Пошкоджені щонайменше чотири приватні домоволодіння. Тілесні ушкодження отримали двоє людей - 70-річна жінка зазнала важких травм, 51-річна жінка перебуває в середньому стані. Обох поранених госпіталізували.

Крім того, близько 09:50 ворог завдав ударів безпілотниками, попередньо типу «Молнія», по с. Цапівка Богодухівського району. Пошкоджено будинки, господарчі приміщення, автомобіль карети екстреної медичної допомоги. Минулося без постраждалих.

Уночі, починаючи з 00:10 13 квітня, Росія атакувала Україну 98 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Ворог бив з окупованого Криму і російських напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ. Близько 65 дронів – "шахеди", повідомили в Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

“За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації”, – повідомили захисники.

Одним з постраждалих регіонів є Кіровоградська область, де ворог поцілив по інфраструктурі. На місці удару була пожежа.

Президент України Володимир Зеленський привітав лідера угорської опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра із перемогою на парламентських виборах і зазначив, що Україна готова до зустрічей та співпраці.

«Вітаю Петера Мадяра та партію TISZA з переконливою перемогою. Важливо, коли перемагає конструктивний підхід», – написав глава держави у телеграмі, додавши, що Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма у Європі, і готова розвивати співпрацю з Угорщиною.

Петер Мадяр, лідер опозиційної партії Угорщини «Тиса», яка перемогла на вчорашніх виборах, закликав до масштабних змін в країні, пише Bloomberg.

Під час вчорашньої промови перед прихильниками він заявив, що переконлива перемога його партії «Тиса» дає йому право на ліквідацію системи Віктора Орбана та повернення Угорщини до європейського політичного простору.

Під час виступу у Будапешті Мадяр закликав президента країни, вищих суддів і генерального прокурора подати у відставку, заявивши, що вони поставили політичну лояльність до системи Орбана вище за обов’язки своїх посад.

