Армія ворога вдарила по Дергачах і поранила людей

Сьогодні, 13 квітня, російська армія атакувала Дергачі на Харківщині. За попередньою інформацією, поранені п’ятеро людей.

Про це написав у телеграмі начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Спочатку він написав, що над громадою був ворожий дрон. Згодом повідомив, що окупанти вдарили по Дергачах.

За попередньою інформацією, поранень зазнали п'ятеро цивільних осіб, двоє з них - у важкому стані.

Додаткова інформація уточнюється.