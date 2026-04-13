Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
нова країнаВсе погано, але надії немає
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Суспільство / Війна

Армія ворога вдарила по Дергачах і поранила людей

Ворог застосував БпЛА. 

Наслідки удару РФ по Дергачах ,ілюстративне фото
Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 13 квітня, російська армія атакувала Дергачі на Харківщині. За попередньою інформацією, поранені п’ятеро людей. 

Про це написав у телеграмі начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Спочатку він написав, що над громадою був ворожий дрон. Згодом повідомив, що окупанти вдарили по Дергачах. 

За попередньою інформацією, поранень зазнали п'ятеро цивільних осіб, двоє з них - у важкому стані.

Додаткова інформація уточнюється.

Читайте також
