Суспільство / Війна

На Сумщині до лікарів звернулася дитина, яка постраждала під час обстрілу 10 квітня

За минулу добу зафіксовано майже 60 обстрілів у 10 громадах області.

У Шосткинській громаді після обстрілів РФ зайнялася масштабна пожежа
У Шосткинській громаді після обстрілів РФ зайнялася масштабна пожежа

У Сумській громаді ще одна дитина – 11-річна – отримала медичну допомогу після атаки російської армії 10 квітня.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

За минулу добу зафіксовано майже 60 обстрілів по 15 населених пунктах у 10 громадах області.

Пошкодження: 

  • Есманьська, Великописарівська громади – зруйновані приватні будинки; 
  • Шосткинська, Глухівська громади – житлові будинки, нежитлові приміщення, авто; 
  • Сумська громада – приватний будинок, господарча споруда, автомобіль, об’єкти інфраструктури; 
  • Миколаївська сільська громада – навчальний заклад.

Як інформує ДСНС, через російську атаку дроному Шосткинської громади значно пошкоджене нежитлове приміщення, виникла масштабна пожежа на площі 1500 квадратних метрів. Попри високе пожежне навантаження, займання вдалося ліквідувати.

Повітряна тривога тривала загалом тривала в області 11 годин 35 хвилин.

