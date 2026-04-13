Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Все погано, але надії немає
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ГоловнаСуспільствоВійна

​Вчора оборонці ліквідували 960 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 1 312 140 солдатів.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 960 російських солдатів, 2 танки, РСЗВ, систему ППО та 44 артилерійські системи.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 312 140 (+960) осіб 
  • танків – 11 861 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 386 (+2) од.
  • артилерійських систем – 39 915 (+44) од.
  • РСЗВ – 1 728 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 346 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 235 394 (+1 528) од.
  • крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни  – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 89 099 (+185) од.
  • спеціальна техніка – 4 123 (+2) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies