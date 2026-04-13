​Вчора оборонці ліквідували 960 окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 960 російських солдатів, 2 танки, РСЗВ, систему ППО та 44 артилерійські системи.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 312 140 (+960) осіб
- танків – 11 861 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 386 (+2) од.
- артилерійських систем – 39 915 (+44) од.
- РСЗВ – 1 728 (+1) од.
- засоби ППО – 1 346 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 235 394 (+1 528) од.
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 89 099 (+185) од.
- спеціальна техніка – 4 123 (+2) од.
Дані уточнюються.