Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Відео​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували дроном цивільну автівку на Харківщині, поранено чоловіка

Потерпілого доставили до медзакладу.

Росіяни атакували дроном цивільну автівку на Харківщині, поранено чоловіка
Пошкоджений російський FPV-дрон (ілюстративне фото)
Фото: BBC

У неділю вдень російські війська попри перемир'я атакували FPV-дроном цивільний легковий автомобіль у селі Лютівка Золочівської громади Харківської області.

Про це повідомила Нацполіція області.

"Внаслідок обстрілу поранення отримав 70-річний місцевий житель. Потерпілого доставили до медичного закладу. Транспортний засіб чоловіка пошкоджений", – йдеться в повідомленні.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Раніше також повідомлялося, що росіяни завдали удару по селищу Золочів Богодухівського району на Харківщині. В результаті постраждало 2 людей, виникла пожежа у торговельному закладі. 

