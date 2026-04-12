Росіяни атакували дроном цивільну автівку на Харківщині, поранено чоловіка

У неділю вдень російські війська попри перемир'я атакували FPV-дроном цивільний легковий автомобіль у селі Лютівка Золочівської громади Харківської області.

Про це повідомила Нацполіція області.

"Внаслідок обстрілу поранення отримав 70-річний місцевий житель. Потерпілого доставили до медичного закладу. Транспортний засіб чоловіка пошкоджений", – йдеться в повідомленні.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Раніше також повідомлялося, що росіяни завдали удару по селищу Золочів Богодухівського району на Харківщині. В результаті постраждало 2 людей, виникла пожежа у торговельному закладі.