Росіяни 17 разів атакували позиції Сил оборони Півдня

Cтаном на 18:00 російські війська 17 разів атакували позиції українських захисників на півдні.

Про це повідомили Сили оборони Півдня України.

На Олександрівському напрямку ворог 5 разів атакував у бік населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Січневе, Калинівське та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак у бік позицій наших захисників у районах Залізничного, Староукраїнки, Мирного, Варварівки та Гуляйпільського.

На Оріхівському та Придніпровському напрямку ворог штурмові дії не проводив.

"З початку доби ворожих авіаційних ударів не зафіксовано", - зазначається в повідомленні.

Загалом на фронті від початку доби зафіксували 55 атак росіян.