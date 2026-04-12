У Херсоні комунальник травмувався, наступивши на міну-"пелюстку"

У Херсоні працівник комунального підприємства травмувався, наступивши на вибухівку, попередньо міну-"пелюстку".

Про це повідомили у міській військовій адміністрації.

Чоловік травмувався близько 13:30, перебуваючи на робочому місці.

62-річний чоловік отримав вибухову травму, поранення живота, рук та ніг. Співробітники поліції доставили його до лікарні.

Наразі потерпілий отримує необхідну медичну допомогу. Триває дообстеження.