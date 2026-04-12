У Херсоні комунальник травмувався, наступивши на міну-"пелюстку"

У Херсоні працівник комунального підприємства травмувався, наступивши на вибухівку, попередньо міну-"пелюстку".
Про це повідомили у міській військовій адміністрації.
Чоловік травмувався близько 13:30, перебуваючи на робочому місці.
62-річний чоловік отримав вибухову травму, поранення живота, рук та ніг. Співробітники поліції доставили його до лікарні.
Наразі потерпілий отримує необхідну медичну допомогу. Триває дообстеження.
- Раніше стало відомо, що росіяни дистанційно мінують мінами-"пряниками" Херсон і Комишани Херсонської області.
- Також у Херсоні виявили міну нового типу, яка має електронне керування та комбіновану дію. Міна зовні схожа на згорток тканини.
- У ДСНС повідомили, що 22% території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами – це понад 133 тисячі квадратних кілометрів.