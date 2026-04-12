ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні комунальник травмувався, наступивши на міну-"пелюстку"

Міни типу "Пелюстка"
Фото: Вікіпедія

У Херсоні працівник комунального підприємства травмувався, наступивши на вибухівку, попередньо міну-"пелюстку".

Про це повідомили у міській військовій адміністрації.

Чоловік травмувався близько 13:30, перебуваючи на робочому місці.

62-річний чоловік отримав вибухову травму, поранення живота, рук та ніг. Співробітники поліції доставили його до лікарні.

Наразі потерпілий отримує необхідну медичну допомогу. Триває дообстеження.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies