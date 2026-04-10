У Херсоні виявили російські міни “плюшки”

У Херсоні виявили чергове мінування ворогом території міста.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Протипіхотні міни типу “Пряник” (“Плюшка”) виявили на розі Бериславського шосе та вулиці Миру.

“Не пересувайтеся цим районом. Територія мінування може бути значно більшою”, – закликав Шанько.