Правоохоронці вилучили вогнепальну і холодну зброю, гранати, засоби конспірації, підроблені документи, телефони, кошти та автомобілі.

Прокурори Київської обласної прокуратури спільно з поліцією викрили та припинили діяльність організованої групи, що у Києві та області тиснула на підприємців.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, у 2025-2026 роках семеро чоловіків із міста Малин Житомирської області вчиняли тяжкі злочини проти власності – вимагання та підпали майна, зокрема підприємців.

Серед задокументованого є підпал дверей квартири потерпілого та спроба підпалу його автомобіля.

7 квітня 2026 року правоохоронці провели 34 обшуки на Київщині, Житомирщині та в столиці. Вилучено вогнепальну і холодну зброю, гранати, засоби конспірації, підроблені документи, телефони, кошти та автомобілі.

Затримано 6 учасників, ще одного оголошено в розшук. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 194 КК України. Підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Триває встановлення всіх обставин та інших епізодів злочинної діяльності.