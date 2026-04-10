Прокурори Київської обласної прокуратури спільно з поліцією викрили та припинили діяльність організованої групи, що у Києві та області тиснула на підприємців.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, у 2025-2026 роках семеро чоловіків із міста Малин Житомирської області вчиняли тяжкі злочини проти власності – вимагання та підпали майна, зокрема підприємців.
Серед задокументованого є підпал дверей квартири потерпілого та спроба підпалу його автомобіля.
7 квітня 2026 року правоохоронці провели 34 обшуки на Київщині, Житомирщині та в столиці. Вилучено вогнепальну і холодну зброю, гранати, засоби конспірації, підроблені документи, телефони, кошти та автомобілі.
Затримано 6 учасників, ще одного оголошено в розшук. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 194 КК України. Підозрюваним обрано запобіжні заходи.
Триває встановлення всіх обставин та інших епізодів злочинної діяльності.