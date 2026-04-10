Свириденко: через кілька тижнів Кабмін представить деталі про контракти для захисників, зарплата залежатиме від посад і функцій

Міноборони проводить аудит зарплат військових і працює над тим, аби запровадити контрактну форму служби цього року. Про це прем’єрка Юлія Свириденко повідомила під час години запитань до уряду у відповідь на те, чи підвищать оборонцям грошове забезпечення.

Вона повідомила, що за декілька тижнів народним депутатам повідомлять подробиці про ці контракти. Зарплати військових залежатимуть від особливостей служби.

“У залежності від того, на якій посаді і яку функцію виконує той чи інший військовослужбовець”, – сказала Юлія Свириденко.

Грошове забезпечення оборонців і зараз залежить від посад і умов служби, але також – і від місця її несення, зокрема від кількості днів, проведених безпосередньо на “нулі”.

Анонсами переведення армії на повністю контракту службу Кабмін пояснює не лише грошове забезпечення військових, яке в тилу на солдатських посадах становить 20 000 гривень на місяць, а й те, коли будуть чіткі терміни служби. Поки що конкретики про це ніхто не надавав.