У регіонах РФ формують списки “добровольців” із боржників з оплати комунальних послуг та студентів

Російський уряд, зокрема, доручив підготувати щонайменше 2% від загальної кількості студентів до підписання контрактів.

Фото: t.me/DIUkraine

У Росії зростають проблеми з охочими воювати – у регіонах формують списки “добровольців” із боржників з оплати комунальних послуг та студентів.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

У лютому 2026 року регіональні та муніципальні органи виконавчої влади суб’єктів РФ отримали вказівки щодо формування “добровольчих” списків для відправки на війну – до них насамперед включають осіб із заборгованістю за житлово-комунальні послуги

Якщо боржником є жінка, до списків вносять її чоловіка або повнолітніх родичів – синів, братів і навіть батьків.

Надалі ці списки планують використовувати як інструмент тиску для примусу до підписання “добровільних” контрактів, пропонуючи списання боргів за комунальні послуги як “винагороду”. У разі оголошення мобілізації саме ці люди визначені пріоритетними для вручення повісток.

Водночас міністр вищої освіти країни-агресора Валерій Фальков доручив підготувати щонайменше 2% від загальної кількості студентів до підписання контрактів.

Студентам пропонують оформити академічну відпустку та укласти контракт строком щонайменше на один рік. Пріоритет – студенти з академічними заборгованостями. Під час агітації їм обіцяють можливість повернення до навчання після служби, грошові виплати, пільги та додаткові бонуси. Серед таких бонусів – переведення на бюджетну форму навчання або фінансова підтримка з боку закладу освіти. 

У деяких випадках адміністрації можуть ігнорувати академічні проблеми студентів або пропонувати індивідуальні умови навчання тим, хто погоджується підписати контракт.

