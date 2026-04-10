Упродовж доби російські війська обстрілювали Херсонщину із авіації та артилерії, атакували дронами. Через це 9 людей поранені, зокрема одна дитина.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Широка Балка, Червоний Яр, Степанівка, Микільське, Новорайськ, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Молодіжне, Томина Балка, Антонівка, Садове, Велетенське, Чорнобаївка, Новодмитрівка, Придніпровське, Білозерка, Кізомис, Хрещенівка, Бургунка, Веселе, Гончарне, Золота Балка, Козацьке, Львове, Милове, Михайлівка, Новотягинка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк, Інженерне, Любимівка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, автозаправку та приватні автомобілі.

«Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей. Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.