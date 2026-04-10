Радник Путіна поїхав до США на переговори про Україну

Спеціальний посланець російського диктатора Путіна Кіріл Дмітрієв прибув до США, щоб провести зустріч з представниками уряду Дональда Трампа щодо урегулювання війни в Україні.
Як пише Reuters, кремлівський радник обговорював з чиновниками Трампа питання мирної угоди, а також економічне співробітництво між США та Росією.
11 квітня спливає термін санкційного винятку, який США запровадили на тлі енергетичної кризи, спричиненої війною проти Ірану. Росіянам дозволили продавати нафту, яку вже встигли завантажити на танкери і вивести в море.
Ймовірно, дія цього припису буде продовжена, про що Дмітрієв міг домовлятися з американським мінфіном під час візиту.
- За словами Президента України Володимира Зеленського, наша переговорна група готується до відновлення перемовин і допрацьовує документ щодо гарантій безпеки, але через війну на Близькому Сході поки невідомо, коли саме відбудуться нові зустрічі для досягнення миру. Глава держави поскаржився, що Білий дім не розуміє психологію Путіна і цілі війни.