Атака дронів на західні регіони: є влучання в Хмельницькій, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях і Буковині
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Все погано, але надії немає
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Радник Путіна поїхав до США на переговори про Україну

Адміністрація Трампа знову домовляється з росіянами без участі української сторони.

Кіріл Дмітрієв та Стів Віткофф
Фото: EPA/UPG

Спеціальний посланець російського диктатора Путіна Кіріл Дмітрієв прибув до США, щоб провести зустріч з представниками уряду Дональда Трампа щодо урегулювання війни в Україні.

Як пише Reuters, кремлівський радник обговорював з чиновниками Трампа питання мирної угоди, а також економічне співробітництво між США та Росією.

11 квітня спливає термін санкційного винятку, який США запровадили на тлі енергетичної кризи, спричиненої війною проти Ірану. Росіянам дозволили продавати нафту, яку вже встигли завантажити на танкери і вивести в море.

Ймовірно, дія цього припису буде продовжена, про що Дмітрієв міг домовлятися з американським мінфіном під час візиту. 

Читайте також
