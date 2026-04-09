Зеленський: Путін не зупиниться, навіть отримавши Донбас, і спробує захопити Дніпро та Харків

Президент України каже, що Білий дім не хоче визнавати, що Путін може їх обманути і продовжити окупацію навіть після отримання Донбасу. Також Зеленський зауважив, що Віткофф та Кушнер «провели надто багато часу» з Путіним і досі не відвідали Київ.

Президент Володимир Зеленський у подкасті The Rest Is Politics заявив, що команда Трампа не змогла «по-справжньому зрозуміти деталі того, чого хоче Росія», передає The Guardian.

За його словами, переговорники Трампа — Стів Віткофф та Джаред Кушнер — «провели надто багато часу» з Путіним та його оточенням.

Зеленський зауважив, що минулого року вони п’ять разів їздили до Москви і досі не відвідали Київ. Адміністрація Трампа також тисне на Україну з вимогою поступитися Донбасом — регіоном, де тривають інтенсивні бої. Путін припускав, що погодиться на припинення вогню, якщо Україна віддасть ці території.

Президент України заявив, що краще розуміє психологію російського лідера і реальні цілі війни, ніж Білий дім. На його думку, Путін не зупиниться, навіть отримавши Донбас, і спробує захопити Дніпро та Харків.

«Ми маємо визнати, що частково американці сприймають [Донбас] як щось неважливе для них», — сказав Зеленський.

«Вони не хочуть визнавати, що Путін може їх обманути і продовжити окупацію навіть після таких кроків. Американці впевнені, що можуть йому довіряти».

