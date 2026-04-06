Зеленський: з Україною як з безпековим партнером хочуть співпрацювати різні держави

З Україною як з безпековим партнером хочуть співпрацювати багато держав в регіоні Близького Сходу.

Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

"Дипломатична частина нашої команди працює також і по Сирії, щоб посилити нашу взаємодію. Ми вже відновили повноцінні відносини, треба відновити й постійну дипломатичну присутність, постійну взаємодію", -повідомив Президент.

Триває робота з безпекових кроків та розширення оборонних і економічних відносин з низкою країн. Вже є домовленості з Саудівською Аравією, Еміратами, Катаром, Йорданією, також Оман, Бахрейн.

"Україна вперше в історії не просто представлена в регіоні Близького Сходу та Затоки, а є там бажаним та сильним партнером. Україна однією з перших і принципово підтримала регіон, коли почались атаки від іранського режиму, – і ми зробили це реально. Також ми підтримали Сирію, коли був знесений режим Асада. Варто врахувати зараз і інтереси народу Ірану, щоб усе було достойно. Ми прагнемо достойного миру для себе, і саме це просуваємо дипломатично", - заявив Зеленський.

Президент анонсував також нові безпекові домовленості, які посилять Україну.