ГоловнаПолітика

Зеленський: з Україною як з безпековим партнером хочуть співпрацювати різні держави

Вже є домовленості з Саудівською Аравією, ОАЕ, Катаром, Йорданією, Оманом та Бахрейном.

Володимир Зеленський
Фото: Офіс презиидента

З Україною як з безпековим партнером хочуть співпрацювати багато держав в регіоні Близького Сходу.

Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

"Дипломатична частина нашої команди працює також і по Сирії, щоб посилити нашу взаємодію. Ми вже відновили повноцінні відносини, треба відновити й постійну дипломатичну присутність, постійну взаємодію", -повідомив Президент.

 Триває робота з безпекових кроків та розширення оборонних і економічних відносин з низкою країн. Вже є домовленості з Саудівською Аравією, Еміратами, Катаром, Йорданією, також Оман, Бахрейн. 

"Україна вперше в історії не просто представлена в регіоні Близького Сходу та Затоки, а є там бажаним та сильним партнером. Україна однією з перших і принципово підтримала регіон, коли почались атаки від іранського режиму, – і ми зробили це реально. Також ми підтримали Сирію, коли був знесений режим Асада. Варто врахувати зараз і інтереси народу Ірану, щоб усе було достойно. Ми прагнемо достойного миру для себе, і саме це просуваємо дипломатично", - заявив Зеленський. 

Президент анонсував також нові  безпекові домовленості, які посилять Україну. 

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies