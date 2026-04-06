ГоловнаПолітика

​Буданов провів зустріч з головами комітетів Ради перед голосуванням за податкові законопроєкти

Очільник Офісу президента України Кирило Буданов
Фото: EPA/UPG

Голова Офісу президента Кирило Буданов провів зустріч з головами комітетів Верховної Ради напередодні голосування за податкові законопроєкти. На зустрічі також була премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Про це повідомили джерела LB.ua в "Слузі народу". 

За їх словами, голоси за проєкти про збереження військового збору після скасування воєнного стану на три роки та оподаткування онлайн-платформ наразі є.

"Це була перша така зустріч з Будановим. Новий експіренс. Також була Свириденко. А ввечері, 19:00 буде засідання фракції з премʼєркою. Поки виглядає так, що голоси за військовий (збір) і онлайн-платформи будуть", - розповів нардеп. 

Інший співрозмовник з керівництва фракції також прогнозує, що голоси за два податкові проєкти будуть. 

"Щодо оподаткування ФОПів, то цей проєкт уряд навіть не вніс. Бо це - одне з проблемних питань", - каже нардеп. 

Інший голова комітету ВРУ додав, що "така зустріч була, про голоси ніхто вам точно не скаже, завтра зайдемо в зал і дізнаємось". 

Ще один співрозмовник наголосив, що "за онлайн-платформи плануємо голосувати лише в першому читанні".

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies