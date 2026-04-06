​Буданов провів зустріч з головами комітетів Ради перед голосуванням за податкові законопроєкти

Голова Офісу президента Кирило Буданов провів зустріч з головами комітетів Верховної Ради напередодні голосування за податкові законопроєкти. На зустрічі також була премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
Про це повідомили джерела LB.ua в "Слузі народу".
За їх словами, голоси за проєкти про збереження військового збору після скасування воєнного стану на три роки та оподаткування онлайн-платформ наразі є.
"Це була перша така зустріч з Будановим. Новий експіренс. Також була Свириденко. А ввечері, 19:00 буде засідання фракції з премʼєркою. Поки виглядає так, що голоси за військовий (збір) і онлайн-платформи будуть", - розповів нардеп.
Інший співрозмовник з керівництва фракції також прогнозує, що голоси за два податкові проєкти будуть.
"Щодо оподаткування ФОПів, то цей проєкт уряд навіть не вніс. Бо це - одне з проблемних питань", - каже нардеп.
Інший голова комітету ВРУ додав, що "така зустріч була, про голоси ніхто вам точно не скаже, завтра зайдемо в зал і дізнаємось".
Ще один співрозмовник наголосив, що "за онлайн-платформи плануємо голосувати лише в першому читанні".
- Раніше Податковий комітет Ради рекомендував ухвалити законопроєкт про продовження дії військового збору на 3 роки після завершення війни. Військовий збір є обов’язковим податком. Для ФОП 1,2 і 4 груп він становить 10 % від мінімальної заробітньої плати, для 3 групи – 1 % доходу. Військові сплачують 1,5 % доходу, фізичні особи – 5 %.
- Кабінет міністрів займався підготовкою нового “податкового” законопроєкту після відхилення народними депутатами попереднього. Замість одного законопроєкту вирішили створити три різні, а законопроєкт про ПДВ для фізичних осіб-підприємців поки не вноситимуть.