​Буданов провів зустріч з головами комітетів Ради перед голосуванням за податкові законопроєкти

За словами джерел, голоси за проєкти про збереження військового збору після скасування воєнного стану на три роки та оподаткування онлайн-платформ наразі є.

Голова Офісу президента Кирило Буданов провів зустріч з головами комітетів Верховної Ради напередодні голосування за податкові законопроєкти. На зустрічі також була премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Про це повідомили джерела LB.ua в "Слузі народу".

"Це була перша така зустріч з Будановим. Новий експіренс. Також була Свириденко. А ввечері, 19:00 буде засідання фракції з премʼєркою. Поки виглядає так, що голоси за військовий (збір) і онлайн-платформи будуть", - розповів нардеп.

Інший співрозмовник з керівництва фракції також прогнозує, що голоси за два податкові проєкти будуть.

"Щодо оподаткування ФОПів, то цей проєкт уряд навіть не вніс. Бо це - одне з проблемних питань", - каже нардеп.

Інший голова комітету ВРУ додав, що "така зустріч була, про голоси ніхто вам точно не скаже, завтра зайдемо в зал і дізнаємось".

Ще один співрозмовник наголосив, що "за онлайн-платформи плануємо голосувати лише в першому читанні".