Рада не готова голосувати за підвищення податків для ФОПів, - Мотовиловець

Наразі до парламенту подано три законопроєкти уряду щодо військового збору та оподаткування цифрових платформ та міжнародних посилок.

У фракції "Слуга народу" наполягають на необхідності додаткових розрахунків та узгодженні спірних норм. До цього парламент не готовий підтримати урядову ініціативу про додаткове оподаткування ФОПів в межах зобов’язань перед МВФ.

Про це під час презентації щомісячного Моніторингу виконання умов програми МВФ та Плану України в межах Ukraine Facility заявив перший заступник голови фракції Андрій Мотовиловець, передає Lb.ua.

Він наголосив, що до порядку денного включатимуть лише ті законопроєкти, які вже підготовлені до другого читання. Водночас питання змін до оподаткування ФОПів наразі відкладене.

"Ми зараз не готові голосувати по питаннях ФОПів, які пов’язані з МВФ, тому що хочемо бачити розрахунки впливу — на яку кількість людей це вплине і які альтернативні зміни до Податкового кодексу можливі", - підкреслив він.

Окремо він зауважив, що у фракції "уважно ознайомилися з умовами угоди з МВФ і розуміють обсяг зобов’язань", однак питання політичної підтримки окремих ініціатив ще залишається відкритим.

Мотовиловець додав, що головне завдання парламенту зараз - ухвалити ті законопроєкти, які вже подані та готові до другого читання, тоді як конкретні дати розгляду визначатимуться відповідно до порядку денного, який спершу доводиться до відома народних депутатів.