У семи областях через обстріли частково немає світла

Сьогодні застосування обмежень не прогнозується.

Лінії електропередач, ілюстративне фото
Фото: facebook/ НЕК 'Укренерго' - N

Станом на ранок 30 березня у семи областях України частково немає світла через російські обстріли.

Про це повідомили в Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. 

Сьогодні застосування обмежень не прогнозується, а про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах своїх обленерго.

Українців закликають за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

