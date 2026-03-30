У семи областях через обстріли частково немає світла

Станом на ранок 30 березня у семи областях України частково немає світла через російські обстріли.
Про це повідомили в Міненерго.
Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Сьогодні застосування обмежень не прогнозується, а про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах своїх обленерго.
Українців закликають за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.