Українські фермери отримають від держави 124,1 млн грн на розвиток та диверсифікацію виробництва. Уряд схвалив допомогу у рамках програми "Надання кредитів фермерським господарствам".

Про це повідомляє Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"139 агровиробників, які у 2025 році пройшли конкурсний відбір за програмою "Надання кредитів фермерським господарствам", отримають від держави 124,1 млн грн на розвиток та диверсифікацію виробництва", – ідеться у повідомленні.

Глава уряду наголошує, що підтримка фермерів є основою продовольчої безпеки країни. Особливо важливо, що фінансування надходить саме в період весняної посівної, яка вже стартувала в 17 областях. "Для багатьох господарств це можливість вчасно вийти в поле, провести всі роботи і зберегти виробництво".

За словами глави кабміну, у межах гуманітарного розмінування уже понад 15 тис. га українських земель підготовлено для засіву фермерами, зокрема в Харківській, Миколаївській та Київській областях.

У 2026 році на програму передбачено 220 млн грн зі спеціального фонду. Уряд зможе не лише профінансувати фермерів-переможців минулорічного конкурсу, а й продовжити допомогу господарствам за іншими напрямами.

"Продовжують працюють й інші інструменти підтримки: гранти на сади і теплиці, компенсації за техніку, розвиток зрошення, агрострахування та допомога аграріям у прифронтових регіонах", – додає глава уряду.