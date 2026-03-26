Помічник екснардепа ОПЗЖ та депутата Закарпатської облради незаконно захопили землю і збудували відпочинковий комплекс

Йдеться про понад 2 гектари лісу на території Ужгородського лісництва.

Помічник екснардепа ОПЗЖ та депутата Закарпатської облради незаконно захопили землю і збудували відпочинковий комплекс
Ілюстративне фото
Фото: texty.org.ua

 Експомічник нардепа від партії ОПЗЖ та чинний депутат Закарпатської облради звинувачуються в захопленні землі і будівництві комплексу відпочинку.

Про це повідомляє Національна поліція.

Відомо, що без належного оформлення та контролю у приватні руки потрапили 2,4 гектара лісу на території Ужгородського надлісництва вартістю понад 150 мільйонів гривень.

Правоохоронці встановили, що одним із бенефіціарів майнового комплексу є 59-річний народний депутат від забороненої партії ОПЖЗ – підозрюваний у справі про державну зраду та фінансування росгвардії. Контроль за комплексом нардеп здійснював через довірених осіб та свого експомічника-керівника компаній, який також є директором комплексу відпочинку. 

 Щоби приховати цей факт, комплекс оформили на одну компанію, а фактичну господарська діяльність – на іншу. 

Депутат Закарпатської обласної ради, за сумісництвом – керівник надлісництва, де тривалий час функціонував комплекс відпочинку, не вжив жодних заходів, аби припинити незаконне користування землями.

Триває слідство у цій справі.

