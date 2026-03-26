Посадовця Дніпровської міськради підозрюють у недбалості, яка призвела до 11 млн грн збитків

До вартості робіт з утеплення покрівлі та фасаду будинку безпідставно включили податок на додану вартість.

У Дніпрі слідчі повідомили про підозру посадовцю міськради, через службову недбалість якого громаді завдано збитки у сумі 11 млн гривень.

Про це повідомили у Національній поліції.

Встановлено, що у 2024 році між Дніпровською міською радою та товариством було укладено низку договорів на виконання робіт з утеплення покрівлі та фасаду будинку.

Унаслідок до вартості робіт безпідставно включили податок на додану вартість, хоча такі послуги відповідно до норм Податкового кодексу України не підлягають оподаткуванню.

Це призвело до зайвого перерахування бюджетних коштів на рахунок підрядної організації. Сума збитків склала понад 11 мільйонів гривень.

Вчинення кримінального правопорушення підтвердив результат аудиту. Наразі кошти повернуто до бюджету громади.