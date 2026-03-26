Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
ГоловнаСуспільствоЖиття

Посадовця Дніпровської міськради підозрюють у недбалості, яка призвела до 11 млн грн збитків

До вартості робіт з утеплення покрівлі та фасаду будинку безпідставно включили податок на додану вартість.

Посадовця Дніпровської міськради підозрюють у недбалості, яка призвела до 11 млн грн збитків
Фото: Офіс генпрокурора

У Дніпрі слідчі повідомили про підозру посадовцю міськради, через службову недбалість якого громаді завдано збитки у сумі 11 млн гривень.

Про це повідомили у Національній поліції.

Встановлено, що у 2024 році між Дніпровською міською радою та товариством було укладено низку договорів на виконання робіт з утеплення покрівлі та фасаду будинку. 

Унаслідок до вартості робіт безпідставно включили податок на додану вартість, хоча такі послуги відповідно до норм Податкового кодексу України не підлягають оподаткуванню.

Це призвело до зайвого перерахування бюджетних коштів на рахунок підрядної організації. Сума збитків склала понад 11 мільйонів гривень.

Вчинення кримінального правопорушення підтвердив результат аудиту. Наразі кошти повернуто до бюджету громади.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies