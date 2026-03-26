З ночі російські регіони атакували понад 100 дронів

З ночі російську столицю Москву атакують дрони. Місцева влада запевняє, що атаку відбивають.

Є падіння уламків, написав у Telegram мер Сєрґєй Собянін. Кількість дронів, що прямували на Москву, перевищує 20.

Російський "Интерфакс" заявив про збиття 24 БпЛА над Московською областю, а загалом з ночі і станом на 6 ранку, за повідомленнями міністерства оборони, збили 125 дронів.

Уночі Собянін повідомив про падіння уламків дрона біля підмосковного села Кленово. Постраждала одна людина.

Також дрони летіли на Брянську область – там губернатор заявив про одну загиблу в селі Зерново. Крім того, росіяни заявили про роботу ППО над Бєлгородською, Вологодською, Калузькою, Курською, Ленінградською, Новгородською, Псковською, Смоленською та іншою областями, а також над окупованим Кримом.