Зеленський привітав Національну гвардію України з 12-ю річницею створення

“Назви підрозділів Нацгвардії говорять самі за себе, і кожен, хто чує про “Азов” і “Хартію”, знає, що це підрозділи, які гідно виконують бойові завдання".

Зеленський привітав Національну гвардію України з 12-ю річницею створення
Фото: Пресслужба Національної гвардії України

Президент Володимир Зеленський привітав Національну гвардію України з 12-ю річницею створення.

Він заявив, що Нагвардія стала одним із ключових елементів нашої оборони та наших активних дій по всій лінії фронту.

“Назви підрозділів Нацгвардії говорять самі за себе, і кожен, хто чує про “Азов” і “Хартію”, знає, що це підрозділи, які гідно виконують бойові завдання. Перший корпус Національної гвардії разом з іншими нашими Силами оборони захищає один із найбільш складних, Покровсько-Очеретинський напрямок на Донеччині”, – зазначив Зеленський. 

Він додав, що “Другий корпус виконує завдання на Харківщині і робить це саме так, як потрібно”. 

“Третя бригада Нацгвардії, 18-та Словʼянська бригада, також підрозділи безпілотної складової Lasar’s Group, “Крила Омеги” і “Тайфун”, бійці Центру спецпризначення “Омега” – кожна назва в Нацгвардії говорить про силу”, – каже президент.

“Пишаємося кожним і кожною, хто воює заради України і хто захищає Україну саме в лавах Національної гвардії. Вітаю вас із вашим днем. Дякую вам за силу. Слава Україні!”, – підсумував український лідер.

