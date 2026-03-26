ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог вдарив поблизу ресторану в Харкові (уточнено)

Постраждали двоє людей

Рятувальники на місці удару
Фото: ДСНС України в Telegram

Армія Росії вранці четверга вдарила по Слобідському району Харкова. За уточненими даними, удар припав у землю біля ресторану і будинків. Пошкоджені близько десятка авто. 

Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов у Telegram. Постраждали двоє людей.

Перший потерпілий – чоловік. У нього вибухові травми, він отримує допомогу.

"Через ворожий удар по Харкову також постраждала 58-річна жінка. У неї – гостра реакція на стрес. Медики надали всю необхідну допомогу", – додав згодом Синєгубов.

Рятувальники повідомили, що внаслідок удару виникла пожежа в підвалі ресторану. 

Харків – не єдине місто, яке нині вранці атакував ворог. У Кривому Розі росіяни поцілили по інфраструктурі. 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies