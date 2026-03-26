Вчора на Харківщині через російські атаки загинули двоє людей, і ще 17 – постраждали

Серед постраждалих є дитина. 

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів двоє людей загинули і ще 17 –постраждали, зокрема дитина.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Харкові загинула 70-річна жінка, постраждали жінки 66, 84, 85, 55 років, чоловіки 71, 58, 48 років та 15-річна дівчина.У с. Клинова-Новоселівка Золочівської громади загинув 61-річний чоловік. У сел. Шевченкове постраждали 29-річна і 54-річна жінки та 85-річний чоловік, а у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади зазнав травм 72-річний чоловік. У с. Курилівка постраждав 45-річний чоловік, у сел. Ківшарівка Куп’янської громади зазнала травм 69-річна жінка, а в сел. Печеніги постраждали жінки 70, 74 і 75 років.

Також медики надали допомогу 50-річному чоловіку, який 24 березня зазнав поранень у с. Курилівка.

Ворог атакував БпЛА Новобаварський і Холодногірський райони Харкова, а по області застосовував різні види озброєння: 

  • 4 КАБ;
  • 17 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 22 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, 6 приватних будинків, 10 автомобілів;
  • у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Клинова-Новоселівка), сільськогосподарське підприємство, автомобіль, будинок культури (сел. Золочів), електромережі (с. Губарівка);  
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Волоська Балаклія), 5 багатоквартирних будинків, 2 приватні будинки, гуртожиток, магазин (сел. Великий Бурлук), приватний будинок (с. Сподобівка), лікарню (сел. Шевченкове);
  • в Ізюмському районі пошкоджено 4 приватні будинки (с. Василівка Перша), приватний будинок (с. Іванівка), 10 приватних будинків (с. Студенок); 
  • у Харківському районі пошкоджено електромережі (сел. Слатине);
  • у Чугуївському районі пошкоджено склад із зерном (с. Лозова), електромережі (с. Білий Колодязь), багатоквартирний і приватний будинки (сел. Печеніги).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 242 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 24 751 людину.

Росіяни атакували рятувальників, які ліквідовували пожежу у Харківській області.

