На Одещині під час затримання загинув чоловік, який відкрив вогонь по поліції

Під час перемовин він почав стріляти по поліцейських, у відповідь бійці КОРД також відкрили вогонь.

Затримання стрільця
Фото: Нацполіція

У Одеській області під час перестрілки із поліцією загинув чоловік, який відкрив вогонь по правоохоронцях.

Про це повідомили у Нацполіції.

Там розповіли, що 45-річний одесит перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Під час перевірки документів він почав стріляти з автомата у поліцейських і так на авто. Унаслідок цього двоє патрульних зазнали вогнепальних поранень. 

Пошкоджене під час перестрілки авто поліції
Фото: Нацполіція
Для затримання стрільця в області ввели спеціальну поліцейську операцію. Протягом кількох годин правоохоронці встановили місце перебування чоловіка: переховувався у недобудові. Під час перемовин він із третього поверху почав стріляти по поліцейських, у відповідь бійці КОРД також відкрили вогонь. Чоловік загинув. 

Боєць КОРД
Фото: Нацполіція
У поліції зазначають, що застосування сили було вимушеним - для припинення загрози життю правоохоронців.На місці працює слідчо-оперативна група, про подію повідомили ДБР та прокуратуру.

﻿
