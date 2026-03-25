Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
Суспільство / Війна

39 атак здійснили росіяни на Покровському напрямку від початку доби

Значну кількість ворожих атак зафіксовано також на Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

 140 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби 25 березня.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. 

Росіяни завдали 49 авіаційних ударів – скинули 159 керованих авіабомб. Задіяли 5989 дронів–камікадзе та здійснили 3206 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. 

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з них – із застосуванням РСЗВ. Завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох КАБ. На напрямку зафіксовано два боєзіткнення.

 На Південно–Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції наших підрозділів в районах населеного пункту Стариця та у бік Зибиного, Охрімівки.

 На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у районах Піщаного та у бік Нової Кругляківки. Боєзіткнення тривають. 

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять штурмів окупантів в сторону Дробишевого, Лиману та в районі населеного пункту Копанки.

 На Слов’янському напрямку противник п’ять разів намагався просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки. Дві атаки тривають. 

На Краматорському напрямку агресор один раз намагався покращити своє положення, атакуючи в районі Часового Яру. 

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Новопавлівка та в бік Іллінівки, Торецького. Одна атака триває. 

На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Горіхове та в сторону Гришиного, Шевченка. Одна штурмова дія триває

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 118 окупантів та 33 – поранено; знищено 14 одиниць автомобільного транспорту та три укриття окупантів; пошкоджено 38 укриттів, пункт управління БпЛА, 2 ББМ та шість одиниць автомобільного транспорту. Знищено або подавлено 212 БпЛА різних типів.

 На Олександрівському напрямку окупанти тричі атакували в районах населених пунктів Тернове, Олександроград та Красногірське. Одна атака триває. 

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 16 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Оленокостянтинівка та в бік Залізничного. Дві штурмові дії продовжуються. 

На Оріхівському напрямку ворог атакував в районі Приморського. 

На Придніпровському напрямку противник здійснив дві штурмові дії – в бік Антонівського мосту та острова Білогрудий. Одна атака триває. 

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось. 

﻿
