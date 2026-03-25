Спротив: у тимчасово окупованому Криму зникають діти

У тимчасово окупованому Криму фіксують випадки зникнення неповнолітніх, найвразливішою групою залишаються дівчата віком 12-18 років, повідомляють у Центрі національного спротиву.

"Останні випадки зафіксовані в Алушті (8 березня) та Сімферополі (16 березня). За наявною інформацією, частина зникнень відбувається без оперативної реакції з боку місцевих окупаційних правоохоронних органів а пошукові дії обмежуються формальними повідомленнями", – ідеться у повідомленні.

Родичі зниклих стикаються з відсутністю прозорих процедур і чіткої комунікації, що ускладнює пошук дітей та підвищує ризики для їхньої безпеки.

У ЦНС інформаційна ізоляція та відсутність ефективного контролю створюють середовище, де злочини проти неповнолітніх можуть залишатися без розслідування.

Також у спротиві вбачають можливий зв’язок частини зникнень зі злочинними мережами, зокрема у сфері торгівлі людьми.

"Ситуація свідчить про системні проблеми з безпекою цивільного населення на окупованих територіях, де базові механізми захисту дітей фактично не працюють", – ідеться у повідомленні.