Суспільство / Війна

Росіяни завдали понад 30 ударів по Дніпропетровщині, поранені люди

Під російськими обстрілами опинилися три райони Дніпропетровської області.

наслідки атаки РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж 25 березня російські окупанти понад 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками і артилерією. Двоє людей постраждали.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині ворог бив по райцентру, Покровській, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені підприємства і приватні будинки. Поранений 58-річний чоловік. Він в лікарні у важкому стані. 

У Верхівецькій громаді Кам'янського району понівечена інфраструктура. Постраждав 44-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

На Криворіжжі росіяни поцілили по Грушівській та Зеленодольській громадах. Пошкоджені приватний і багатоквартирний будинки, магазин й автівка.

﻿
