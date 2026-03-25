Росіяни завдали понад 30 ударів по Дніпропетровщині, поранені люди

Упродовж 25 березня російські окупанти понад 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками і артилерією. Двоє людей постраждали.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
На Нікопольщині ворог бив по райцентру, Покровській, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені підприємства і приватні будинки. Поранений 58-річний чоловік. Він в лікарні у важкому стані.
У Верхівецькій громаді Кам'янського району понівечена інфраструктура. Постраждав 44-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.
На Криворіжжі росіяни поцілили по Грушівській та Зеленодольській громадах. Пошкоджені приватний і багатоквартирний будинки, магазин й автівка.
- Уночі армія Росії понад 10 разів атакувала Дніпропетровську область дронами та артилерією. Била по трьох районах.