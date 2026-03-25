Росіяни завдали понад 30 ударів по Дніпропетровщині, поранені люди

Під російськими обстрілами опинилися три райони Дніпропетровської області.

Упродовж 25 березня російські окупанти понад 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками і артилерією. Двоє людей постраждали.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині ворог бив по райцентру, Покровській, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені підприємства і приватні будинки. Поранений 58-річний чоловік. Він в лікарні у важкому стані.

У Верхівецькій громаді Кам'янського району понівечена інфраструктура. Постраждав 44-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

На Криворіжжі росіяни поцілили по Грушівській та Зеленодольській громадах. Пошкоджені приватний і багатоквартирний будинки, магазин й автівка.