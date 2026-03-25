Сили оборони: росіяни тренуються пересуватися трубами газогонів на тимчасово окупованих територіях

Ймовірно, росіяни намагатимуться пересуватися по газогону, як в Куп’янську та Авдіївці.

Російські військові спорудили макети газогону на полігонах на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини і відпрацьовують переміщення по ньому.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише LIGA.net.

За його словами, 299 полк повітряно-десантних військ РФ готує свої штурмові групи для подібних операцій.

"На одному з полігонів він спорудив макет газогону з різними елементами. І зараз готуються і набувають практичних навичок російські штурмовики пересування такими газогонами, по трубі", – уточнив Волошин.

Він додав, що у Запорізькій області проходить кілька газогонів, і противник може намагатися здійснювати подібні операції, як у Куп’янську та Авдіївці.

"Ймовірно, що противник намагатиметься здійснити подібні операції, як він зробив в Куп’янську, Авдіївці, коли просувався цією трубою. Не лише просуватися, але й застосовувати там електротранспорт, типу електросамокатів для того, аби налагодити логістику через такі труби", – сказав Волошин.