До суду передали справу про розкрадання коштів, виділених на квадрокоптери для ЗСУ

Детективи теруправління Бюро економічної безпеки у Полтавській області передали до суду справу про розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю квадрокоптерів для Сил оборони України.

Про це повідомили у БЕБ.

Слідство встановило, що у 2023 році один із департаментів міської ради закупив 90 квадрокоптерів на суму майже 14,5 млн грн.

Посадовці органу місцевого самоврядування разом із директором товариства-постачальника штучно завищили вартість обладнання. Унаслідок їхніх дій бюджету громади було завдано збитків на понад 2,6 млн грн.

Окрім цього, один із працівників департаменту оформив документи про отримання техніки за відсутності її фактичної поставки. Це стало підставою для перерахування повної суми коштів підряднику.

Надалі директор підприємства легалізував отримані кошти: переказував на рахунки підконтрольної фірми під виглядом оплати послуг, після чого виводив у готівку та використовував на власний розсуд.

У межах кримінального провадження трьом посадовцям органу місцевого самоврядування та керівнику товариства повідомлено про підозру.

Дії фігурантів кваліфіковано за статтями 364, 209 та 366 Кримінального кодексу України щодо зловживання службовим становищем, службового підроблення та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Наразі розслідування завершено, матеріали справи скеровано до суду.