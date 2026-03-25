Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Керівник КЕВ Луганська отримав підозру у переплаті понад 5 млн грн на закупівлях дров для військових

В окремій справа перевіряють причетність посадовців КЕВ Луганська до викрадення 101 мільйона гривень на системних махінаціях.

Керівник КЕВ Луганська отримав підозру за переплату понад 5 млн грн на закупівлях для військових

Керівнику КЕВ Луганська повідомлено про підозру у передплаті на суму понад 5,5 млн грн на закупівлях для ЗСУ.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Т.в.о. начальника Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська отримав підозру за ч. 4 ст. 425 КК України.

За даними слідства, у грудні 2022 року посадовець уклав два договори на постачання паливної деревини за суттєво завищеними цінами. Унаслідок цього держава переплатила понад 5,5 млн грн. 

Його дії кваліфіковано як недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. На майно підозрюваного накладено арешт, суд обрав йому запобіжний захід.

Окремо до суду скеровано обвинувальний акт щодо організованої групи, до якої входили посадовці КЕВ Луганська та підприємець. Встановлено, що у 2022-2024 роках вони укладали договори без відкритих торгів, системно завищували ціни, використовували понад 20 підконтрольних підприємств та легалізували кошти.

Задокументовано 47 епізодів. Загальна сума збитків перевищує 101 млн грн. П’ятьох обвинувачених судитимуть за заволодіння майном та легалізацію доходів, на їхнє майно також накладено арешт. 

Читайте також
