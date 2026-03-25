Керівник КЕВ Луганська отримав підозру у переплаті понад 5 млн грн на закупівлях дров для військових

В окремій справа перевіряють причетність посадовців КЕВ Луганська до викрадення 101 мільйона гривень на системних махінаціях.

Керівник КЕВ Луганська отримав підозру за переплату понад 5 млн грн на закупівлях для військових

Керівнику КЕВ Луганська повідомлено про підозру у передплаті на суму понад 5,5 млн грн на закупівлях для ЗСУ.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Т.в.о. начальника Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська отримав підозру за ч. 4 ст. 425 КК України.

За даними слідства, у грудні 2022 року посадовець уклав два договори на постачання паливної деревини за суттєво завищеними цінами. Унаслідок цього держава переплатила понад 5,5 млн грн.

Його дії кваліфіковано як недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. На майно підозрюваного накладено арешт, суд обрав йому запобіжний захід.

Окремо до суду скеровано обвинувальний акт щодо організованої групи, до якої входили посадовці КЕВ Луганська та підприємець. Встановлено, що у 2022-2024 роках вони укладали договори без відкритих торгів, системно завищували ціни, використовували понад 20 підконтрольних підприємств та легалізували кошти.

Задокументовано 47 епізодів. Загальна сума збитків перевищує 101 млн грн. П’ятьох обвинувачених судитимуть за заволодіння майном та легалізацію доходів, на їхнє майно також накладено арешт.