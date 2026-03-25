Сили оборони уразили російський криголам "Пурга" в Ленінградській області

Під час спільної операції Сил оборони України в Ленінградській області у ніч на 25 березня на Виборгському суднобудівному заводі уражено корабель російський окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"За попередньою інформацією, це патрульний криголам "Пурга" проєкту 23550, що планувався для дій у складі Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля.

Раніше спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян і вивели з ладу залізничний пором “Славянін” і судно “Авангард”.