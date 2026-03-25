ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони уразили російський криголам "Пурга" в Ленінградській області

Подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля.

Сили оборони уразили російський криголам "Пурга" в Ленінградській області
Фото: Генштаб

Під час спільної операції Сил оборони України в Ленінградській області у ніч на 25 березня на Виборгському суднобудівному заводі уражено корабель російський окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"За попередньою інформацією, це патрульний криголам "Пурга" проєкту 23550, що планувався для дій у складі Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля.

Раніше спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян і вивели з ладу  залізничний пором “Славянін” і  судно “Авангард”

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies