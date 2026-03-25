ЦПД: у російських дитячих садках дітям показують дрони та пояснюють їхнє “призначення”

У російських дитячих садках дітям розповідають про службу у військах безпілотних систем, показують дрони та пояснюють їхнє “призначення”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Формально це подають як “пізнавальні зустрічі”.

“Насправді йдеться про цілеспрямовану мілітаризацію з наймолодшого віку. Дітям нав’язують уявлення про війну як про норму, а військову службу – як природний і бажаний шлях”, – йдеться у повідомленні.

У ЦПД зазначають, що Росія системно мілітаризує дітей з дошкільного віку, готуючи їх до війни й культу армії.

“Зустрічі з військовими в дитсадках – це не патріотичне виховання, а промивання мізків, яке нормалізує насильство та прищеплює дітям ідею, що війна – це норма життя. Мета – виростити покоління, яке з дитинства сприймає армію як героїчну інституцію, не ставить під сумнів війну та готове в майбутньому поповнити лави російських військ”, – додають у Центрі.