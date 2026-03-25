За добу на фронті відбулося 191 боєзіткнення, - Генштаб

Розпочалася 1491 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Сили оборони відбивають спроби окупантів просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував 30 ракет, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 218 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9879 дронів–камікадзе та здійснив 4049 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 111 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Просяна, Орли, Покровське; Новоселівка, Воздвижівка, Світла Долина, Копані, Свобода, Єгорівка, Лісне, Оріхів, Широке у Запорізькій області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну важливу ціль російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із застосуванням РСЗВ. Завдав чотирьох авіаударів із застосуванням 10 КАБ. Протягом доби зафіксовано одну атаку противника.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська та в напрямку Охрімівки.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував в напрямку Петропавлівки, Новоосинового, Новоплатонівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку противник атакував дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи оборонців в районах населених пунктів Твердохлібове, Середнє та в напрямках населених пунктів Лиман, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне, Платонівка, Пазено.

На Краматорському напрямку противник чотири рази намагався покращити своє становище, штурмуючи в районі Міньківки та в напрямку Малинівки, Виролюбівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 39 атак в бік Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Олександро-Шультине, Степанівки, Софіївки, Русиного Яру та Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Покровськ, Родинське, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Філія та в бік населених пунктів Нове Шахове, Новопідгородне, Новопавлівка, Білицьке, Шевченко.

На Олександрівському напрямку противник атакував вісім разів у районах населених пунктів Тернове, Красногірське, Злагода та в напрямку Привілля.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка, Мирне, Оленокостянтинівка.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Також ворог втратив шість танків, три бойові броньовані машини, 51 артилерійську систему, 2459 безпілотних літальних апаратів, 23 крилаті ракети та 196 одиниць автомобільної техніки.