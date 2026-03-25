Сили оборони ліквідували 1220 російських окупантів

Росія втратила в Україні близько 1 290 960 військових.

Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1220 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 290 960 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 290 960 (+1 220) осіб 
  • танків – 11 806 (+6) 
  • бойових броньованих машин – 24 274 (+3)
  • артилерійських систем – 38 746 (+51) 
  • РСЗВ – 1 696 (+0)
  • засоби ППО – 1 336 (+0) 
  • літаків – 435 (+0)
  • гелікоптерів – 350 (+0)
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 196 351 (+2 459)
  • крилаті ракети – 4 491 (+23) 
  • кораблі / катери – 33 (+0) 
  • підводні човни – 2 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 85 151 (+196)
  • спеціальна техніка – 4 098 (+0). 

Дані уточнюються . 

﻿
