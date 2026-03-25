За минулу добу Сили оборони ліквідували 1220 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 290 960 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 290 960 (+1 220) осіб
- танків – 11 806 (+6)
- бойових броньованих машин – 24 274 (+3)
- артилерійських систем – 38 746 (+51)
- РСЗВ – 1 696 (+0)
- засоби ППО – 1 336 (+0)
- літаків – 435 (+0)
- гелікоптерів – 350 (+0)
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 196 351 (+2 459)
- крилаті ракети – 4 491 (+23)
- кораблі / катери – 33 (+0)
- підводні човни – 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 85 151 (+196)
- спеціальна техніка – 4 098 (+0).
Дані уточнюються .