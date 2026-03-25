За минулу добу Сили оборони ліквідували 1220 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 290 960 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 290 960 (+1 220) осіб

танків – 11 806 (+6)

бойових броньованих машин – 24 274 (+3)

артилерійських систем – 38 746 (+51)

РСЗВ – 1 696 (+0)

засоби ППО – 1 336 (+0)

літаків – 435 (+0)

гелікоптерів – 350 (+0)

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 196 351 (+2 459)

крилаті ракети – 4 491 (+23)

кораблі / катери – 33 (+0)

підводні човни – 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 85 151 (+196)

спеціальна техніка – 4 098 (+0).

Дані уточнюються .