Внаслідок ударів РФ на Харківщині постраждали дві людини

Внаслідок атаки РФ по Харківщині 24 березня постраждали двоє людей.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Вранці у с. Артемівка Чугуївського району влучання БпЛА, попередньо типу «Герань-2», пошкодило склад фермерського господарства, де зберігалося близько 150 тонн кукурудзи та сільськогосподарська техніка.
У с. Макарове Богодухівського району удари FPV-дронів і БпЛА «Герань-2» пошкодили електромережі, житлові будинки та приміщення школи.
У м. Дергачі ворожі безпілотники спричинили пошкодження житлових будинків і господарчих споруд.
БпЛА, ймовірно типу «Молнія», вдарив по с. Шипувате Куп’янського району. Отримав поранення 60-річний чоловік.
В Богодухівському районі удари російських безпілотників призвели до пошкодження будинків і будівлі суду.
Увечері 24 березня у с. Цупівка була травмована 34-річна жінка. Вона рухалася на скутері та здійснила з’їзд за межі проїзної частини, намагаючись уникнути зіткнення з FPV-дроном. Жінку ушпиталили.
- 23 березня на Харківщині унаслідок російських ударів загинув чоловік. Постраждали троє людей. Ворог атакував 15 населених пунктів області.
- Росія атакувала дроном електропоїзд в Харківській області. Загинув пасажир. Окупанти вдарили по поїзду, коли він стояв на станції.