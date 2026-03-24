Внаслідок ударів РФ на Харківщині постраждали дві людини

Пошкоджено склади з кукурудзою, електромережі, школу та житлові будинки.

Атака по Харківщині 24 березня
Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок атаки РФ по Харківщині 24 березня постраждали двоє людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Вранці у с. Артемівка Чугуївського району влучання БпЛА, попередньо типу «Герань-2», пошкодило склад фермерського господарства, де зберігалося близько 150 тонн кукурудзи та сільськогосподарська техніка.

У с. Макарове Богодухівського району удари FPV-дронів і БпЛА «Герань-2» пошкодили електромережі, житлові будинки та приміщення школи.

У м. Дергачі ворожі безпілотники спричинили пошкодження житлових будинків і господарчих споруд.

 БпЛА, ймовірно типу «Молнія», вдарив по с. Шипувате Куп’янського району. Отримав поранення 60-річний чоловік.

В Богодухівському районі удари російських безпілотників призвели до пошкодження будинків і будівлі суду.

Увечері 24 березня у с. Цупівка була травмована 34-річна жінка. Вона рухалася на скутері та здійснила з’їзд за межі проїзної частини, намагаючись уникнути зіткнення з FPV-дроном. Жінку ушпиталили.

  • 23 березня на Харківщині унаслідок російських ударів загинув чоловік. Постраждали троє людей. Ворог атакував 15 населених пунктів області. 
  • Росія атакувала дроном електропоїзд в Харківській області. Загинув пасажир. Окупанти вдарили по поїзду, коли він стояв на станції.
