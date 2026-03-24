Росіяни атакували Тернопільську область ударними дронами.

Про це повідомив голова ОДА Тарас Пастух.

Мер Тернополя Сергій Надал пізніше заявив, що наразі рух у середмісті обласного центру - на проспекті Степана Бандери - тимчасово обмежений.

"На проспекті Степана Бандери тимчасово обмежено рух транспорту в обох напрямках. Станом на зараз рух як приватного, так і громадського транспорту не здійснюється. Просимо водіїв звернути на це особливу увагу. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", - написав він у Telegram.

Оновлення. За інформацією очільника області, під час масованої атаки росіян на Тернопільщині збили частину ворожих БпЛА.

Є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівлю. Пожежі ліквідували, додав Пастух. В області фіксують перебої з електропостачанням.

«На щастя, загиблих та постраждалих серед жителів немає», - зазначив керівник ОВА.