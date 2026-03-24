ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував Тернопільщину, є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури й адмінбудівлю (оновлено)

Місцями в регіоні фіксують перебої з електропостачанням.

Ворог атакував Тернопільщину, є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури й адмінбудівлю (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Telegram

Росіяни атакували Тернопільську область ударними дронами.

Про це повідомив голова ОДА Тарас Пастух. 

Мер Тернополя Сергій Надал пізніше заявив, що наразі рух у середмісті обласного центру - на проспекті Степана Бандери - тимчасово обмежений. 

"На проспекті Степана Бандери тимчасово обмежено рух транспорту в обох напрямках. Станом на зараз рух як приватного, так і громадського транспорту не здійснюється. Просимо водіїв звернути на це особливу увагу. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", - написав він у Telegram.

Оновлення. За інформацією очільника області, під час масованої атаки росіян на Тернопільщині збили частину ворожих БпЛА. 

Є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівлю. Пожежі ліквідували, додав Пастух. В області фіксують перебої з електропостачанням.

«На щастя, загиблих та постраждалих серед жителів немає», - зазначив керівник ОВА. 

  • До цього росіяни завдали кількох ударів по Львову. Там пошкоджені два житлові будинки – в центрі й на Сихові. Є поранені. 
  • Також окупанти атакували Рівненську область. Повідомлялося про вибухи в Вінниці.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies