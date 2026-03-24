ГоловнаСуспільствоВійна

Дружківка на Донеччині – під обстрілом авіабомб. Є жертва

Ще одна людина поранена.

рятувальники у Дружківці
Фото: ДСНС України

Росіяни атакували Дружківку авіабомбами.

Як повідомила ДСНС України, дев'ять авіабомб влучили по приватному сектору міст. 

В результаті обстрілу загинула жінка, також поранений чоловік.

Через обстріл пошкоджені 12 приватних будинків, господарська споруда та об’єкт інфраструктури.

«На місцях влучань виникло два осередки займання: горіли конструктивні елементи господарської споруди та домашні речі. Вогнеборці локалізували пожежу на загальній площі 121 кв.м, проте через загрозу повторного обстрілу тимчасово зупинили ліквідацію», - додали в ДСНС.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies