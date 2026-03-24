Ще одна людина поранена.

Росіяни атакували Дружківку авіабомбами.

Як повідомила ДСНС України, дев'ять авіабомб влучили по приватному сектору міст.

В результаті обстрілу загинула жінка, також поранений чоловік.

Через обстріл пошкоджені 12 приватних будинків, господарська споруда та об’єкт інфраструктури.

«На місцях влучань виникло два осередки займання: горіли конструктивні елементи господарської споруди та домашні речі. Вогнеборці локалізували пожежу на загальній площі 121 кв.м, проте через загрозу повторного обстрілу тимчасово зупинили ліквідацію», - додали в ДСНС.