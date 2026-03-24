Привласнення квартир померлих: у Запоріжжі направлено до суду справу адвокатки та правоохоронця

Справу передано до суду для розгляду по суті.

Прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно адвокатки та працівника одного з правоохоронних органів Запоріжжя, які налагодили схему привласнення нерухомості самотніх померлих громадян. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Встановлено, що у 2021-2022 роках обвинувачені отримували інформацію про факти смерті громадян, які не мали спадкоємців. Вони готували підроблені договори позики про нібито наявні боргові зобов’язання та звертались до суду з позовами про їх стягнення за рахунок нерухомого майна померлих.

Однією з квартир обвинувачені незаконно заволоділи, оформивши на близьких осіб, після чого нерухомість продали, а кошти легалізували.

У липні 2025 року адвокату та правоохоронцю повідомлено про підозру за фактами шахрайського заволодіння, а також замахів на заволодіння шляхом шахрайства нерухомим майном померлих громадян, використання завідомо підроблених документів та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України).