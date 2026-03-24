До суду передали справу п’яти учасників організованої групи, яких обвинувачують у нецільовому використанні благодійних коштів і спробі їх привласнення. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 28-річний чоловік створив громадську організацію, на рахунки якої міжнародна інституція перерахувала понад 17 млн грн на дитячі заходи та закупівлі. Фактично ці заходи не проводилися.

Кошти перераховували на рахунки підконтрольних підприємців за нібито товари та послуги, після чого їх знімали готівкою і розподіляли між учасниками.

Слідство вважає, що таким чином привласнили понад 1 млн грн, ще майже 9 млн грн намагалися вивести — ці кошти арештовані. Понад 11,5 млн грн передано в управління АРМА.