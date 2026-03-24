Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
У Запоріжжі судитимуть групу осіб за підозрою у привласненні благодійних коштів для дітей

Фото: Офіс генпрокурора

До суду передали справу п’яти учасників організованої групи, яких обвинувачують у нецільовому використанні благодійних коштів і спробі їх привласнення. Про це повідомив Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, 28-річний чоловік створив громадську організацію, на рахунки якої міжнародна інституція перерахувала понад 17 млн грн на дитячі заходи та закупівлі. Фактично ці заходи не проводилися.

Кошти перераховували на рахунки підконтрольних підприємців за нібито товари та послуги, після чого їх знімали готівкою і розподіляли між учасниками.

Слідство вважає, що таким чином привласнили понад 1 млн грн, ще майже 9 млн грн намагалися вивести — ці кошти арештовані. Понад 11,5 млн грн передано в управління АРМА.

Читайте також
