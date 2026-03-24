На Рівненщині затримали чоловіка, якого підозрюють у корегуванні атак РФ

Затримання підозрюваногоу корегуванні ударів
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Рівному чоловіка, якого підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку та корегуванні атак ворога. 

Як розповіли у СБУ, затриманим є завербований ворогом колишній працівник заводу на Донеччині, який прибув до західного регіону України.

Чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби, коли після звільнення шукав «легкі заробітки» у телеграм-каналах. Невдовзі він отримав завдання від куратора із РФ з’їздити на Рівненщину для збору координат потенційних цілей. У зоні особливої уваги росіян були підприємства оборонно-промислового комплексу України та пункти зосередження особового складу українських військ.

У обласному центрі чоловік оселився в місцевому готелі. Щоразу після отримання інструктажу від російського спецслужбіста він використовував таксі для розвідвилазок, і безпосередньо з автомобіля здійснював фотофіксацію об’єктів, які, на його думку, могли бути залучені до виконання оборонних замовлень або використовуватись для базування військових. Зокрема, намагався виявити місця дислокації мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, які захищають повітряний простір західного регіону України.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали «на гарячому», коли він фіксував на телефонну камеру фасад підприємства. Під час затримання у нього вилучили смартфон із координатами українських об’єктів на гугл-картах, які він збирався передати до російського гру.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

