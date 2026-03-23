На Рівненщині розпочалися пошукові роботи на місці ймовірного поховання українців і поляків

В селі Угли Сарненської міської громади Рівненської області розпочалися пошукові роботи на місці ймовірного поховання мешканців села – українців і поляків, які загинули під час подій Другої світової війни.

Про це повідомляє Міністерство культури України.

"Україна і Польща спільно працюють, аби належно вшанувати пам’ять жертв та розширити довіру між нашими народами для встановленням правди про складні сторінки спільної історії українців і поляків", – зазначив заступник міністра культури України Іван Вербицький

У Мінкульті наголошують, що проведення робіт відповідає домовленостям Українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті, зафіксованим у спільному комюніке за підсумками 2025 року.

Їх також підтвердили під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Кароля Навроцького у грудні 2025 року у Варшаві.

"У травні 1943 року частина мешканців села Угли – як польської, так і української громади – загинула внаслідок збройного нападу. Ймовірне місце поховання розташоване поблизу колишнього євангелістського цвинтаря, на якому на початку ХХ століття здійснювалися поховання жителів німецьких поселень. Точна кількість жертв і обставини трагедії в Углах досі залишаються невстановленими", – ідеться у повідомленні.

Село Угли, що сьогодні розташоване на території Сарненської міської громади Сарненського району Рівненської області – впродовж 1920-30-х років належало до гміни Степань Костопільського повіту Волинського воєводства Другої Речі Посполитої, і де в той час компактно проживали представники польського етносу.

Метою експедиції є локалізація місця поховання. У разі підтвердження знахідок наступними етапами стануть ексгумація, ідентифікація останків та їхнє гідне перепоховання.