Через російські обстріли на Дніпропетровщині постраждали восьмеро цивільних

Упродовж дня росіяни атакували понад 60 разів чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Унаслідок атак 8 людей постраждали, черед них –дитина.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Синельниківщині ворог атакував Василькіську, Межівську і Дубовиківську громади. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, магазин. Поранені шестеро людей. Серед них – 14-річна дівчинка. Вона у лікарні, як і троє дорослих. 70-річний чоловік у важкому стані.

На Нікопольщині від ворожих обстрілів потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади. Виникли пожежі. Понівечені підприємство, агрофірма, інфраструктура, ліцей, приватні будинки, автівки.

У Кривому Розі через ранкову атаку постраждали двоє чоловіків. Цілив ворог і по Грушівській громаді.

Росіяни також атакували місто Дніпро. Там виникли пожежі. Понівечена інфраструктура.