Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Суспільство / Війна

Через російські обстріли на Дніпропетровщині постраждали восьмеро цивільних

Ворог обстріляв місто Дніпро, Криворізький, Синельниківський та Нікопольський райони.

Дніпропетровщина, наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня росіяни атакували понад 60 разів чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Унаслідок атак 8 людей постраждали, черед них –дитина.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Синельниківщині ворог атакував Василькіську, Межівську і Дубовиківську громади. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, магазин. Поранені шестеро людей. Серед них – 14-річна дівчинка. Вона у лікарні, як і троє дорослих. 70-річний чоловік у важкому стані.

На Нікопольщині від ворожих обстрілів потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади. Виникли пожежі. Понівечені підприємство, агрофірма, інфраструктура, ліцей, приватні будинки, автівки. 

У Кривому Розі через ранкову атаку постраждали двоє чоловіків. Цілив ворог і по Грушівській громаді. 

Росіяни також атакували місто Дніпро. Там виникли пожежі. Понівечена інфраструктура.

Читайте також
