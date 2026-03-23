ГоловнаСуспільствоОсвіта

Лісовий: Тест НМТ не є надзвичайно складним, щоб його не скласти

Цьогоріч тестування буде проходити за минулорічною моделлю.

Лісовий: Тест НМТ не є надзвичайно складним, щоб його не скласти
Оксен Лісовий
Фото: Зоряна Стельмахє

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що національний мультипредметний тест (НМТ) не такий складний, щоб його не здати, і враховує обставини освітніх втрат.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками трьох років роботи команди Міносвіти, передає "Інтерфакс-Україна".

"Насправді НМТ, коли формується завдання, рівень складності враховує ті обставини, в яких перебувають діти. На сьогодні, щодо складності НМТ, це певною мірою реалізована така інформація, яка цілеспрямовано розганяється з неукраїнських центрів", - сказав Лісовий,  відповідаючи на запитання про можливі послаблення у рівні складності НМТ через освітні втрати.

Міністр нагадав, як в минулому році створювалася штучна паніка щодо начебто неможливості скласти тестування з математики і англійської мови, щоб "виштовхнути молодь за кордон".

"Український центр оцінювання якості освіти працює з урахуванням цих обставин, враховуються обставини кожного року. Тест НМТ не є надзвичайно складним, щоб його не здати", - наголосив Лісовий.

Як повідомлялося, НМТ у 2026 році буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним - вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література; усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними й можуть бути використані під час вступу у 2026 році. 

Основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня, а реєстрація триватиме з 5 березня до 2 квітня і 11–16 травня відповідно.

 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies