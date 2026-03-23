ЦВК закликає українців за кордоном актуалізувати виборчу адресу

Створення додаткових виборчих дільниць за кордоном прямо пов’язане з тим, скільки громадян заздалегідь заявлять про своє бажання проголосувати.

ЦВК закликає українців за кордоном активно актуалізувати виборчу адресу – це можна зробити онлайн у Державному реєстрі виборців.

Про це заявила членкиня ЦВК Вікторія Глущенко на форумі Громадянської мережі ОПОРА “Ключові виклики електоральної демократії після великої війни”, повідомляє кореспондент LB.ua.

“На нашу думку, найдієвішим заходом для забезпечення виборчого права була би активна реєстрація виборців за кордоном. І залежно від того, наскільки якісно ми зможемо прокомунікувати з виборцями, настільки ми зможемо забезпечити загальне виборче право”, – зазначила Глущенко.

Членкиня ЦВК пояснила, що створення додаткових виборчих дільниць за кордоном прямо пов’язане з тим, скільки громадян заздалегідь заявлять про своє бажання проголосувати. За її словами, вкрай важливо донести до кожного виборця інформацію про необхідність активної реєстрації.

“Настільки і буде якісно сформований список виборців в подальшому на цій виборчій дільниці”, – підкреслила вона.

Попри те, що електронні сервіси Державного реєстру виборців уже доступні і громадяни можуть змінювати виборчу адресу онлайн, поточна активність залишається низькою. Глущенко констатувала, що кількість осіб, які вже скористалися цією можливістю, поки що не є значною:

“На жаль, кількість осіб, які би вже це зробили, незначна, це навіть не тисячі. Тому було би добре, щоб виборці уже починали змінювати свою виборчу адресу… Тому запрошую всіх виборців змінювати виборчу адресу, актуалізовувати свої дані і допомагати таким чином не лише Центральній виборчій комісії, а й, в принципі, державі Україна організувати вибори відповідно до міжнародних стандартів”, – сказала Глущенко.