Забезпечення прав військових стане викликом майбутніх виборів, — ЦВК

Наразі базовим варіантом залишається голосування військових на звичайних дільницях, проте розглядаються й альтернативи.

Забезпечення прав військових стане викликом майбутніх виборів, — ЦВК
Заступник голови Центральної виборчої комісії Віталій Плукар
Держава зобов’язана забезпечити як активне, такі і пасивне виборче право для військовослужбовців.

Про це на форумі Громадянської мережі ОПОРА “Ключові виклики електоральної демократії після великої війни” заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Віталій Плукар, повідомляє кореспондент LB.ua.

Наразі базовим варіантом залишається голосування військових на звичайних дільницях, проте розглядаються й альтернативи.

“Йдеться про утворення спеціальних виборчих дільниць. Ця практика існувала в Україні з 2014 року, і зараз вона знайшла логічне продовження у наших пропозиціях”, – пояснив заступник голови ЦВК.

Він також додав, що спільно з громадянським суспільством, зокрема мережею “ОПОРА”, розробляються додаткові критерії створення таких дільниць, аби уникнути маніпуляцій. 

Важливим буде дотримання балансу між безпекою та прозорістю: спостереження на спецдільницях має бути організоване так, щоб не ставити під загрозу військових, але забезпечити довіру до результатів.

“Ми також прагнемо, щоб військовослужбовці брали участь у виборах без примусу, бар'єрів чи обмежень. Обговорюється впровадження додаткових відпусток для реєстрації кандидатом та участі у виборчому процесі”, – додав Плукар.

У лютому перший заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, що станом на лютий у Державному реєстрі виборців зафіксовано 34 167 345 осіб. Значна частина виборців – а саме 1 457 770 осіб – наразі не мають зареєстрованої виборчої адреси.

﻿
